Après son arrestation de la tête de pont de la rébellion à Savé, Biaou Ayodélé Prudence Faléti a été présenté à la presse ce vendredi 24 janvier 2020 par la police républicaine. Arrêté hier jeudi par la police républicaine, Biaou Ayodélé Prudence Faléti, autoproclamé général, a été présenté aux médias. A l’occasion, la police a relaté comment elle a appréhendé celui qui s’est présenté comme «Général Faléti».

Selon la police, le meneur de l’insurrection est né le 27 décembre. Relatant les faits, la police a indiqué que «des délinquants s’en prennent aux populations et les empêchent de vaquer librement à leurs occupations». Lors de l’insurrection, «des actes de pillage ont été perpétrés çà et là dans diverses localités. Même un véhicule du cortège du président de la Cour Suprême en mouvement vers Parakou n’a pas été épargné».

D’après la police, ces divorcés sociaux sont dirigés par un «gangster hors pair» nommé «général Faléti ». Et ils vont «jusqu’à défier les forces de défense et de sécurité qu’ils ont affrontées en faisant usage d’armes automatiques». Ils se sont, ces derniers jours, «montrés très actifs sur les réseaux sociaux en diffusant des enregistrements audio et vidéo qui incitent à la révolte, à la haine, à la désobéissance civique et à la violence», pour susciter l’adhésion des populations à leur cause.

Alors, la police a mis en branle son réseau de renseignements. Ce qui a permis de localiser et de débusquer Biaou Ayodélé Prudence Faléti de sa cachette le jeudi 23 janvier 2020 dans un centre d’hébergement à Parakou. La perquisition de sa chambre d’hébergement a permis de découvrir plusieurs objets dont une forte somme d’argent et des amulettes. Il est déféré devant les autorités judiciaires pour répondre de ses actes. La police républicaine a saisi l’occasion pour rappeler à la population que «le Bénin est un Etat de droit et que toute manifestation et tout moyen pour se faire entendre sont possibles pourvu que cela se fasse en respect des lois en vigueur dans notre pays.