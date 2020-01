La commune de Savè a été le théâtre d’affrontements entre populations et forces de sécurité et de défense ces dernières semaines. Ces événements malheureux ont tout à voir avec les élections législatives controversées du 28 avril 2019. C’est du moins ce que pense Me Paul Kato Atita. Il était hier jeudi 23 janvier sur les plateaux de l’émission 100% Bénin de Sikka TV.

Quand on lui demande si ces affrontements ne sont pas plutôt les fruits d’une manipulation, il avoue que cela est possible mais n’y accorde pas trop de crédit. Pour lui, le Bénin est une République multinationale et les peuples de cette région du pays ont leurs réalités et leur façon de faire face aux problèmes qu’ils rencontrent. « On ne peut pas dire qu’on manipule sans tenir compte de l’origine culturelle» réitère-t-il.

« Il faut que le régime commence par s’ouvrir par des actes concrets sur la pacification du pays »

Dans la mesure du possible, il faut s’empêcher d’ envoyer les militaires et la police dans la zone à chaque fois qu’il y a soulèvement. Selon l’avocat , on peut rentrer en communication avec ces populations pour comprendre les raisons qui motivent les révoltes. C’est de son point de vue, important de « régler le problème à la racine ».

Il supplie le gouvernement afin qu’il aille dans ce sens et trouve des solutions d’apaisement. « Il faut que le régime commence par s’ouvrir par des actes concrets sur la pacification du pays » a-t-il par ailleurs déclaré. Notons qu’il y a déjà des actes qui sont menés en faveur d’une résolution de la crise.

Une délégation de Savè est annoncée chez le ministre de la justice Sévérin Quenum ce vendredi 24 janvier 2020. La délégation est composée des fils de la commune. Elle avait précédemment rencontré le ministre de l’intérieur et son homologue de la défense.