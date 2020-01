Une délégation de Savè rencontre ce vendredi 24 janvier le ministre de la justice Sévérin Quenum. C’est Frissons radio qui donne l’information. Cette délégation qui a à sa tête l’ancien ambassadeur Jean Pierre Edon est composée entre autres de Alloba Ezéchiel, Ayédoun Marc Abel, Moïse Atchadé et Obachabi Denis.

Ils sont tous originaires de la commune de Savè qui a récemment été secouée par les violences. La semaine dernière, la même délégation avait déjà pu discuter avec le ministre de l’intérieur et le ministre délégué chargé de la défense nationale.

Notons que c’est depuis les législatives controversées d’avril 2019 que le cycle de violence a été inauguré dans cette commune du centre du Bénin. En effet, deux mois après ce scrutin des affrontements ont eu lieu entre les populations et les forces de sécurité et de défense. Le bilan humain faisait état de deux morts dans le camp des populations.

Un “Général” fauteur de troubles

Plusieurs blessés, une trentaine, étaient déplorés dans les rangs des hommes en uniformes. Sept mois après, c’est-à-dire, le 9 janvier 2020, les hostilités ont repris à cause de l’interpellation d’un homme par la police. Les affrontements ne feront pas de morts ce jour-là mais il faut attendre une semaine plus tard, le 16 janvier , pour dénombrer deux décès dans une nouvelle échauffourée entre populations et forces de sécurité et de défense.

La presse nationale a annoncé ce vendredi 24 janvier que le meneur de ce mouvement de révolte contre la police a été arrêté hier jeudi. L’homme s’appellerait Falleti Ali et ce serait autoproclamé « Général ».