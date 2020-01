La presse américaine émet quelques doutes. En effet, il y a plusieurs semaines, le gouvernement russe confirmait l’information selon laquelle Vladimir Poutine souhaiterait voir la constitution russe évoluer. Depuis, de nombreux experts et citoyens se posent la question de savoir quand, à quel moment l’actuel leader du Kremlin décidera de quitter le pouvoir.

Depuis l’annonce effectuée le 15 janvier dernier, le pouvoir Poutine n’a d’ailleurs pas ralenti la cadence, puisqu’un amendement constitutionnel a été déposé lundi avant d’être officiellement approuvé le lendemain, dès sa première lecture. Dans le même temps, Mikhail Mishustin, nouveau Premier ministre russe, a passé la semaine à travailler autour de la formation de son nouveau gouvernement. De quoi lui assurer une emprise totale sur la politique nationale alors que les citoyens eux, semblent craindre que le président ne reste au-delà de son mandat, supposé se terminer en 2024.

Des changements dénoncés par l’opposition

Toutefois, le Kremlin tente de dédramatiser. En effet, Moscou a confirmé qu’une fois que le Parlement aura voté en faveur des changements souhaités, ces derniers seront soumis à une sorte de referendum. Cependant, personne ne sait réellement ce que cela veut dire et encore moins quand une telle opération aura lieu. Pour les opposants au pouvoir, tout semble toutefois clair, puisque pour eux, ces modifications s’apparentent à un vrai coup politique, dont le seul et unique but est de permettre à Poutine de rester au pouvoir, à vie.

Aujourd’hui âgé de 67 ans, Vladimir Poutine est « bloqué » par la constitution russe qui limite la présidence à deux termes consécutifs. En 2008, il réussit toutefois le tour de force de contourner la constitution en plaçant son fidèle lieutenant Dmitri Medvedev au pouvoir, restant quant à lui, Premier ministre, n’abandonnant jamais le pouvoir. Il reprendra ensuite les reines du pays à la suite du mandat de son fidèle lieutenant. Il pourrait réitérer l’expérience en 2024, mais a décidé de s’affranchir d’une telle situation.

Poutine, un président à vie ? Deux visions s’opposent

Plusieurs experts estiment toutefois qu’en 2024, Poutine pourrait quitter le pouvoir et garder la main sur la Russie, en dehors de la sphère officielle. Pour ce faire, ce dernier pourrait donner au Conseil d’État un nouveau rôle à jouer. Si aujourd’hui ce dernier regroupe les gouverneurs régionaux et évolue en fonction des élections, cet organe du pouvoir pourrait devenir permanent. Poutine en deviendrait alors le leader officiel et, à l’instar du chinois Deng Xiaoping, continuerait à gérer la nation, sans être en première ligne. Enfin, le transfert des pouvoirs au Parlement et à la cour semble directement affaiblir la posture présidentielle.

Enfin, pour certaines voix, Poutine souhaite définitivement quitter le pouvoir, sans pour autant affaiblir la fonction présidentielle. En effet, le Parlement ne nommera plus directement le Premier ministre. Ainsi, pour beaucoup, le président russe cherche un moyen de sortir de son rôle présidentiel, sans pour autant affaiblir le pays qui, après lui, aura du mal à assumer une période de transition. L’idée est donc de continuer à influencer la politique russe, un temps, loin du pouvoir, sans pour autant rester en première ligne. Le Parlement lui, aura le rôle d’assurance pour la succession, rien de plus, succession dont Poutine semble préparer le terrain. D’ailleurs, selon certaines personnes, le président russe aurait déjà un nom en tête.