Une résurrection digitale du rappeur 2Pac. C’est ce à quoi ont pensé les dirigeants de Suprême, une marque de streetwear. En effet, pour le compte de la promotion de sa collection automne/été 2020, c’est son hologramme qui va servi d’outil de propagande. Dimanche dernier, dans une vidéo postée sur Instagram, l’hologramme portait des vêtements de marque Suprême.

La vidéo annonce certainement l’information mais a de quoi surprendre. La marque d’accessoires new-yorkaise suscite déjà moult réactions suite à l’annonce de l’utilisation de l’hologramme de la légende du rap U.s. pour sa nouvelle collection. Que cela soit au niveau des fans de l’artiste et des amateurs, les avis divergent.

Une vidéo qui divise, ressuscite, mais pas pour autant !

Depuis l’annonce de la nouvelle, amateurs et fans de l’artiste n’ont pas manqué de réagir. La vidéo sur certains aspects d’appréciations a divisé la toile. Ce qui est un moyen de marketing pour les dirigeants de la marque new-yorkaise, ne l’est pas pour les amateurs et les fans de 2Pac. D’aucuns n’apprécient pas la chose et voient en cela un manque de respect à l’égard de l’artiste, et une manière d’écorcher l’image et l’héritage de 2Pac. Pour d’autres, la marque des sapes a ressuscité l’artiste.

L’artiste décédé en 1996, dans la vidéo postée sur Instagram porte un pantalon qui, descendant laisse percevoir son caleçon sur lequel on peut remarquer “Suprême”. Comme devant son public, micro à la main, 2Pac interprète Hail Mary, l’un de ces morceaux. A la fin de la vidéo on peut voir clairement le logo de la marque U.s. A partir de ce jeudi, la collection pourrait déjà être commercialisée. Elle comprend un T-shirt avec une photo de l’hologramme du chanteur. Pour rappel, l’hologramme est identique à celle dont avait fait usage Snoop Dogg et Dr. Dre lors du Festival Coachella en 2012.