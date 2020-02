Le 18 mars prochain, le tribunal d’Hasselt aura à rendre un jugement des plus étonnants. Une jeune femme porte plainte contre la célèbre compagnie Coca-cola et demande des indemnités de dédommagement de 118 829 euros à la firme américaine, rapporte le journal SudInfo. Une affaire des plus surprenante impliquant un particulier à la firme américaine The Coca Cola Company.

Les faits remontent à Janvier 2013. La jeune femme alors enceinte de 24 semaines avait ressenti des brûlures à l’estomac après avoir bu une bouteille de Chaudfontaine, une marque d’eau minérale qui appartient à la Coca-Cola Company. Hospitalisée à Genk, des analyses avaient démontré que la bouteille d’eau qu’elle avait bue, contenait du chlorure de zinc.

Conséquence…

Conséquence pour la femme : elle souffre d’une incapacité permanente de 30 pourcents. Fort heureusement, sa fille naîtra quelques semaines plus tard en parfaite santé. Ses avocats ont donc demandé ce jeudi un dédommagement de 118 829 euros et une rente annuelle, ou carrément une somme de 300 000 euros.

Chose curieuse cependant, aucune des 1.658.999 bouteilles du lot ne présente d’autre défaut. Le tribunal d’Hasselt avait annoncé cela en 2015 et est vivement attendu sur cette affaire.