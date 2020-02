Le secrétaire exécutif national (SEN) du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a justifié ce mardi au micro de Frission radio, pourquoi il a gardé par devers lui le récépissé original d’existence du parti. Chacun des deux camps qui s’affrontent au sein du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) de Boni Yayi continue de tirer le drap de son côté.

Chacun continue de multiplier les arguments pour justifier ses actes. Ainsi, Paul Hounkpè, secrétaire exécutif national (SEN) du parti est intervenu sur Frisson radio pour repréciser que «le président d’honneur a reçu les documents». A le croire, Boni Yayi a eu copie du récépissé. Il a le journal officiel «parce que nous avons plusieurs exemplaires». Donc, «on lui a donné un exemplaire authentique du journal officiel». Mais, «comprenez que je suis le secrétaire exécutif national et le premier responsable du parti et que je suis garant de la conservation donc des documents pour la postérité».

Pas l’intention de défier Yayi

Mieux, l’ancien maire de Bopa informe qu’ «aucune partie de nos textes ne stipule que forcément ce soit le secrétaire administratif qui garde». Pour lui, «que ce soit lui (secrétaire administratif du parti), que ce soit moi, je crois que ça revient au même surtout qu’il est dans le groupe des contestataires». Paul Hounkpè relève qu’il n’a pas l’intention de défier Boni Yayi. «Nous ne pouvons pas défier notre président d’honneur», a précisé le SEN.

Malheureusement, «il se fait que des camardes, pour nous abattre, vont presque malmener le président d’honneur Boni Yayi». Et donc, ses affidés et lui n’ont aucunement l’intention de défier leur président d’honneur. «Mais, souligne-t-il si l’intention c’est de nous évincer, on ne peut qu’avoir une réaction d’éviction».