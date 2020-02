La traque aux faux médicaments se poursuit au Bénin. En début de semaine, la police républicaine a mis la main sur une revendeuse de ces produits prohibés à Ouidah, une ville du sud du pays. Après son arrestation, les policiers ont mené une perquisition à son domicile. Ce qui a permis de saisir de 327 kg de faux médicaments selon des informations rapportées par le site de la radio CAPP FM.

Rappelons que le gouvernement de Patrice Talon avait mené une lutte féroce contre les vendeurs de ces produits en 2018. Il s’est même attaqué aux gros bonnets comme l’ancien député Atao Hinnouho. Le président du Réso-Atao a été condamné en novembre de la même année à 5 ans de prison pour rébellion contre force de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions et fraude douanière dans cette affaire de faux médicaments.

Plus aucune nouvelle de lui depuis un an

La sentence du tribunal l’astreignait également à payer 3 milliards de FCFA de dommages. Le 31 janvier 2019, l’ex parlementaire bénéficie d’une évacuation sanitaire. On n’a plus aucune nouvelle de lui depuis un an.

Il faut signaler que dans la même lutte contre ces faux médicaments, des grossistes répartiteurs ont été condamnés à de la prison ferme. Mais ils ne purgeront pas toute leur peine puisqu’ils seront relâchés quelques mois plus tard.