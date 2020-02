Un communiqué signé de 41 responsables à divers niveaux des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), montre que Yayi Boni n’est pas parvenu à réconcilier les membres sa famille politique. Alors que tout le monde a cru la crise au sein des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) jugulé, 41 membres signent un communiqué qui montre que le parti n’est pas encore sorti de l’auberge.

Les 41 membres signataires du communiqué d’hier samedi 15 février, dénoncent dans les ‘’considérants’’, les manœuvres «dilatoires» du secrétaire exécutif national Paul Hounkpè et ses alliés. Ils indiquent que «le groupe de Paul Hounkpè et Théophile Yarou, pour des raisons inavouées, continue de cacher» les documents originaux qui fondent le parti dont le récépissé.

Ils demandent alors aux coordinations communales et de circonscriptions électorales «de continuer sans désemparer, la constitution des dossiers de candidature aux élections municipales et communales du 17 mai 2020». Mais, ces coordinations communales et de circonscriptions électorales sont priées «de garder par devers eux, lesdits dossiers jusqu’à nouvel ordre».

Vers une débâcle

Autrement dit, un groupe dans le parti continue de jouer à un jeu flou malgré les réunions et échanges dirigés par le président d’honneur du parti Boni Yayi pour ramener la paix au sein de cette famille politique. Et donc, la sérénité et l’union qui doivent caractériser un parti politique digne du nom à l’approche des élections comme les communales ne sont pas mises au niveau des FCBE.

Ce qui ne présage rien de bonne pour cette formation si, au final, elle va aux élections. Car, ce n’est pas évident qu’elle puisse, en si peu de temps, panser ses plaies engendrées par l’obtention du récépissé suite à l’éviction de certains barons du parti des instances dirigeantes en respect aux exigences du ministère de l’intérieur.