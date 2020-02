Deux semaines après avoir été arrêtées, trois personnes poursuivies pour profanation de cadavre ont été condamnées par le juge du tribunal de Parakou hier mardi 5 février. Le verdict est tombé dans l’affaire du petit Daniel. Les trois personnes poursuivies sont inculpées pour profanation de cadavre au tribunal de Parakou.

D’après Frisson radio, ils écopent de six mois d’emprisonnement avec sursis et 20 mille FCFA d’amendement chacun. En effet, il y a deux semaines, deux hommes et une femme ont été arrêtés et poursuivis dans cette affaire. Le 21 janvier, le corps d’un petit garçon de cinq ans nommé Daniel a été retrouvé dans une valise à Wèzè dans un quartier de Parakou. Malade et souffrant de drépanocytose, l’enfant avait été confié à un centre de prière pour sa guérison.

Le 20 janvier, prenant sa douche, il glisse et ne survit pas. Ses parents ont alors demandé que son corps leur soit envoyé à Cotonou. Une responsable du centre de prière a fait l’option de le transporter dans une valise. Selon les informations de sources judiciaires rapportées par Frisson radio, c’est lors du trajet que la valise est tombée du bus.

Une personne l’avait ramassé croyant y trouver quelque chose de bien pour lui. Il s’est rendu compte, après ouverture de la valise de son contenu. Il a jeté la valise dans une rue à Parakou. Le juge a donc condamné le chauffeur du bus, celui qui a ramassé la valise et une personne responsables du centre de prière.