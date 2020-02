L’épidémie de Coronavirus suscite une grosse crainte au niveau mondial. La maladie s’est propagée dans plusieurs pays du monde notamment en Asie et en Europe. De nombreuses personnes ont par exemple contracté la maladie en Italie et des cas de décès ont été enregistrés. Les autorités italiennes ont alors pris des mesures draconiennes pour limiter la propagation du virus, plusieurs villes furent soumises à un confinement strict et de grands rendez-vous sportifs ont été annulés.

C’est donc dire que la psychose est forte au niveau mondial et le Coronavirus a installé un vrai climat de peur. Cette peur liée à la maladie, peut entraîner des situations inconfortables comme ce fut le cas pour une famille québécoise qui a été débarqué de son vol en partance pour Paris. Ce dimanche 23 février, Emmanuel Faug, sa compagne Clémentine Ferraton, et leurs trois enfants devaient se rendre en France mais il se trouve que la dernière de la famille, âgée de 21 mois seulement toussait et faisait de la fièvre. Il n’en a pas fallu de plus pour inquiéter les autres passagers de l’avion.

“C’est la seule explication que je trouvais (…)”

Pourtant, avant le départ, les parents ont fait consulter leur petite fille par un médecin pour savoir si elle était en état de voyager. Le médecin n’a trouvé aucun problème et il a donné un avis favorable pour que le bébé puisse prendre l’avion. Il faut dire que les passagers à bord n’étaient pas du tout rassurés ils ont alors alerté le personnel de vol afin qu’il prenne des mesures idoines. L’avion n’avait pas encore décollé, le commandant a instruit un médecin à bord de faire une consultation pour dissiper les doutes.

Le médecin a fait son diagnostic et il n’a rien trouvé de grave en ce qui concerne la santé du bébé. Cela n’a pas suffi à redonner confiance aux passagers, le personnel a donc pris la décision de raccompagner la petite famille hors de l’avion.“On trouve qu’on a été expulsés d’un avion contre l’avis de deux médecins, dont un en personne Je ne trouve pas ça normal du tout”a déclaré indignée Clémentine Ferraton. Pour le père de famille, c’est à cause de la psychose autour du Coronavirus que lui et sa petite ont été débarqué de l’avion. “C’est la seule explication que je trouvais dans ma tête, à chaud, et en réfléchissant encore aujourd’hui, c’est sûrement la seul” livrera Emmanuel Faug