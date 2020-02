Déjà quatre vagues de rapatriés de Wuhan vers la France. Ils sont plus de 350 personnes mises en isolation en France depuis le début de l’épidémie. De ce nombre, il ne reste qu’à l’heure actuelle que plus de 28 Français en quarantaine, la grande partie est rentrée chez elle. Le bilan actuel fait état de douze personnes infectées dont onze totalement guéries et un décès. Dans les commissariats, les actes de préventions et de lutte contre le virus sont visibles. La directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne avait début février envoyé une note aux commissariats à cet effet. La note rappelait les principes de prises en charge des cas suspects de l’épidémie et surtout les mesures de protection à prendre par les agents.

Le commissariat du 13e arrondissement de Paris confiné

Ce matin, c’était panique dans un commissariat parisien. Alors qu’elle tentait de déposer une plainte au commissariat pour vol, une touriste chinoise a fait un malaise qui a créé la suspicion au sein du commissariat. Ils étaient en effet trois touristes chinois qui se sont rendus au commissariat pour déposer la plainte. Soudain, l’un parmi eux a fait un malaise qui a fait bloquer toutes les entrées et sorties du commissariat. Pour effectuer les vérifications sanitaires, « par précaution, personne ne rentre ni ne sort du commissariat » a confié une source policière. Le SAMU a été immédiatement alerté pour confirmer ou infirmer si le citoyen chinois était porteur ou non du COVID-19. La même source informe qu’Olivier Veran, le ministre de la santé a été informé de la situation. Plus de peur que de mal, la chinoise n’est pas déclarée porteur du virus. Dans un point de presse ce soir, le ministre de la santé rassure. « Il n’y a plus aucun malade (du coronavirus) hospitalisé en France » a-t-il déclaré.