Alors que le Coronavirus continue par faire des ravages dans l’empire du milieu, (259 décès), l’ambassadeur chinois à l’ONU a déploré l’attitude de certains pays face à la crise qui secoue actuellement son pays. Selon lui, « il n’est pas nécessaire de paniquer inutilement ni de prendre des mesures excessives » en martelant par ailleurs que l’OMS, (Organisation mondiale de la Santé) mettait une assurance pleine en son pays à gérer le mal.

La chine en veux par ailleurs aux USA pour les mesures qu’elle a prise concernant le virus. En effet, l’administration Trump a demandé à tous ses citoyens de ne plus se rendre en Chine et à ceux qui s’y trouvent de ne pas se retourner au pays. Une mesure que le porte-parole du chef de la diplomatie chinoise, Hua Chunying trouve infondées. « Les mots et les actes de certains responsables américains ne sont ni fondés sur les faits ni appropriés » a-t-il déclaré.

Après cette intervention du porte-parole du chef de la diplomatie chinoise, les USA ont encore pris de nouvelles mesures plus extrêmes comme la fermeture de ses frontières ou l’imposition d’un isolement temporaire à tous ceux qui viendrait da la Chine, spécifiquement les provenant de Wuhan et de la province voisine du Hubei, épicentre de l’épidémie, qu’il s’agit de citoyens américains ou d’autres nationalité.

Une nouvelle mesure dès ce dimanche

Selon une dernière décision prise par le ministre de la santé américain Alex Azar dès ce dimanche à partir de 22h l’entrée aux USA sera interdite à tout non américain ayant voyagé sur la Chine les 14 derniers jours. Concernant les américains qui reviendrait de la Chine, il leur sera imposé un isolement pouvant durer jusqu’à 14 jours.

Notons qu’un peu partout dans le monde, plusieurs pays également ont pris des mesures qui sont déplorées par la Chine. Le Vietnam par exemple a suspendus la délivrance de ses visas touriste à tous ceux qui auraient pris par la Chine ces 14 derniers jours. De même, plusieurs autres pays ont déjà organisé le rapatriement de leurs citoyens habitant dans le pays frappé par le virus.