Il y a quelques semaines, une épidémie de coronavirus s’est déclarée en Chine mettant le monde entier en émoi. Au Bénin, l’ancien député Guy Mitokpè, fait partie des premiers politiciens à alerter sur la situation de ses compatriotes vivant dans la ville de Wuhan, épicentre de l’épidémie. Il a appelé le gouvernement à venir en aide à ces béninois dans un post facebook.

Quelques jours après, le ministère béninois des affaires étrangères sort un communiqué. Dans la note en date du 05 février 2020 il informe que la cellule d’alerte s’est réunie le même jour et au cours de la séance, elle a reçu le compte rendu d’étape de l’Ambassadeur du Bénin près de la Chine Simon Pierre Adovèlandé. Elle a également discuté avec l’ambassadeur de la Chine près le Bénin Peng Jingtao.

Du point fait par M Adovèlandé, il ressort que “des 33 étudiants béninois inscrits à Wuhan , 21 sont actuellement sur place et douze hors de la ville. Il a rendu compte qu’en exécution des instructions du ministère des affaires étrangères, une assistance financière a été portée à chaque étudiant pour l”achat de masques de protection et autres produits de première nécessité”.

Les étudiants concernés ne semblent pas d’avis avec cette annonce puisqu”ils indiquent n’avoir rien reçu. C’est en tout cas ce qu’on peut lire dans un communiqué de la Fédération des amicales des étudiants et stagiaires béninois en chine (FAMES-Bénin). Dans cette note publiée par l’ex député Guy Mitokpè sur sa page facebook, il y a quelques heures, cette fédération informe “qu’aucun membre du bureau exécutif, ni de l”amicale de Wuhan, ni de la fédération n’a perdu aucun franc des autorités à ce jour (6 février 2020)”

Ils disent prendre l’opinion publique à témoin que “la situation est devenue plus alarmante car un étudiant du Cameroun aurait été infecté par le virus. Sur ce, nous suggérons une évacuation des béninois de Wuhan, vers un lieu sûr et plus stable” font-ils savoir.

L’ambassade du Bénin a promis de verser à chaque étudiant béninois de Wuhan 1000 yuan

Rappelons que dans le cadre de la gestion de l’épidémie, la FAMES avait envoyé deux lettres à l’ambassade du Bénin en Chine pour signaler et insister sur l’urgence d’intervenir auprès de la communauté béninoise à Wuhan à travers des doléances comme l’approvisionnement en denrées alimentaires et en masques, le soutien financier pour aider les compatriotes à faire face à la crise et l’évacuation de ces béninois de Wuhan vers un lieu sûr et plus stable pour prévenir toute contamination.

Dans l’après midi du mercredi 05 février 2020, le Secrétaire général de la FAMES a été contacté par l’ambassade du Bénin près la chine par téléphone qui a notifié qu’une somme de 1000 yuan par étudiant sera versée aux étudiants de la ville de Wuhan. Après concertation avec le bureau des étudiants de Wuhan et de quelques anciens, il a été retenu que la crise qu’ils traversent va au delà de 1000 yuan par étudiant à Wuhan.

A l”unanimité ils ont donc formulé une réponse téléphonique à l’ambassade en lui demandant des éclaircissements comme ce à quoi servira les 1000 yuan, quelle est la stratégie mise en place par l’ambassade pour la gestion de la crise à long terme et une note officielle qui atteste l’entité qui donne l’argent et la somme exacte allouée en yuans. C’est dans l’attente de la note officielle qu’ils disent avoir vu sur les réseaux sociaux ce communiqué officiel du ministère béninois des affaires étrangères.