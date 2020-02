Une blague qui tombe bien mal ! Le jeune milieu de terrain des Hotspur de Tottenham, Dele Alli, l’aurait compris assez tôt. Le jeune footballeur avait posté sur les réseaux sociaux une vidéo à propos du coronavirus. Une vidéo qu’il avait voulu drôle, mais qui est totalement passé à côté de la plaque. L’ayant rapidement compris, Dele Alli s’est empressé de la supprimer rapidement avant de s’excuser pour sa bourde.

C’est sur Snapchat que l’international anglais a voulu s’amuser avec sa petite vidéo. Dans le post, on voit Dele Alli portant un masque dans un salon d’aéroport. Le genre de masque qui se porte aujourd’hui obligatoirement dans la plupart des régions de la Chine, pays où sévit l’épidémie de coronavirus. Après s’être montré arborant le masque, le jeune homme a glissé la caméra pour montrer un homme au physique asiatique. Puis il a zoomé sur une bouteille de savon antiseptique pour les mains.

De sincères excuses

Mais Dele Alli a vite compris que ce qui se joue aujourd’hui avec cette épidémie de coronavirus ne devrait pas faire objet de blague. Aussi s’est-il dépêché de supprimer le malheureux post et de s’en excuser. C’est sur la plateforme chinoise Weibo qu’il a posté une autre vidéo pour s’excuser et faire son mea culpa. « Ce n’était pas drôle, je l’ai immédiatement compris et je l’ai enlevé. Je suis abattu, le club aussi », a déclaré le footballeur anglais. « Ce n’est pas quelque chose dont il faut se moquer. J’envoie tout mon amour et toutes mes pensées et prières à tout le monde en Chine » a-t-il complété.

Une très mauvaise idée en effet que celle de s’amuser avec cette épidémie de coronavirus qui continue de faire des victimes par centaines en Chine. On parle de plus de 900 morts et de 40 000 cas de contamination. Une épidémie qui se répand lentement en Chine et qui fait craindre une catastrophe sanitaire de plus grande ampleur dans le monde entier.