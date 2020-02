Ce samedi, la ministre française de la Santé Agnès Buzyn, annonçait ce qui représenterait dorénavant le décès numéro 1 dû au coronavirus disease 2019 (COVID-19) en Europe et en France. Un ressortissant chinois octogénaire venu en tourisme et hospitalisé depuis le 25 janvier dernier. L’homme serait arrivé en janvier en France et aurait rapidement montré des signes de contamination. En dehors de la Chine continentale, il y aurait eu environ plusieurs centaines de cas déclarés dans quelques 24 pays et territoires.

Le premier décès européen

Le 10 février 2020, selon un rapport de l’OMS, un total de 170 cas de COVID-19 ayant des antécédents de voyage en Chine, auraient été signalés en dehors de la Chine. Si La grande majorité d’entre eux (151, 89%) ne semblaient pas conduire à une nouvelle transmission du virus, 19 cas ont été associés à une transmission ultérieure au sein de plusieurs groupes de populations distinctes et au moment d’évènements distincts. En Europe, les pays potentiellement infectés seraient, le Royaume-Uni, l’Espagne et la France qui avait déclaré 11 cas de contamination.

Selon la ministre Buzyn, ce premier décès serait issu de la dizaine de cas déclarés. L’homme, un touriste chinois de 80 ans, originaire de la province du Hubei, serait arrivé en France le 16 janvier dernier. Il aurait rapidement montré des signes de contamination et aurait été interné et soigné à l’hôpital Bichat dans le nord de Paris depuis le 25 janvier. Son état se serait rapidement détérioré, entrant dans un état critique depuis plusieurs jours, avant de finalement aboutir à un décès due à une infection pulmonaire au coronavirus.

La ministre française avait cependant tenu à préciser qu’en dehors de la perte de ce ressortissant chinois, quatre autres cas avaient été circonscrits et soignés ; et que seuls six autres patients étaient sous surveillance, mais dont « dont l’état n’inspire pas d’inquiétude aujourd’hui ».