En Chine depuis le 9 octobre 2019, Romaine, 22 ans, est finalement rentrée en France après que l’épidémie de coronavirus ait commencé à frapper la Chine de manière tout à fait inattendue. Décidant elle-même de revenir chez elle, la jeune femme a dévoilé les coulisses de son retour, s’étonnant de n’avoir subi absolument aucun contrôle de la part des autorités.

Étudiante en communication, Romaine a pris la décision de revenir en France après que l’épidémie de coronavirus ait commencé à faire de plus en plus de vagues. En concertation avec ses parents, elle a ainsi décidé d’écourter son séjour à Shanghai et a donc pris un vol retour plus vite que prévu. Il faut dire que la psychose a commencé à s’installer et nul ne savait s’il allait être possible de voyager. Entre les compagnies aériennes qui mettent un terme à leurs vols en direction et en provenance de la Chine ainsi que la possible fermeture des aéroports, il était ainsi plus judicieux pour la jeune femme de rentrer chez elle. Problème, si tout s’est bien déroulé, Romaine n’a subi absolument aucun contrôle.

Une étudiante française pointe le manque de contrôle

Durant son vol de 12 heures, passagers et membres de l’équipage portaient un masque. Toutefois, une fois en France, rien ne se passera. Ainsi, elle n’a eu droit à absolument aucun contrôle de la part des autorités. En descendant de son appareil, l’étudiante tombe toutefois sur une quinzaine de médecins et membres de la Croix-Rouge, qui au lieu de prendre la température des passagers, se contenteront de distribuer de petits flyers expliquant les procédures à suivre, dans le cas où les symptômes liés à l’épidémie venaient à se manifester.

L’exécutif a-t-il réellement pris la mesure de la menace ?

Si elle ne présente toujours aucun signe de la maladie, Romaine reste toutefois soucieuse et désireuse de protéger les siens. Ne disposant d’aucun suivi médical, elle a tout de même pris la décision de rester chez elle, le temps d’une semaine afin d’éviter de possiblement contaminer d’autres personnes. Si elle a pris la décision de sortir de chez elle au bout de quelques jours, la jeune femme essaie toutefois de garder ses distances avec les personnes les plus fragiles, comme ses grands-parents.