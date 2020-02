Alors que la Chine accusait les États-Unis d’attiser la psychose en annonçant toute une série de mesures restrictives afin de lutter efficacement contre le nouveau coronavirus, les tensions se sont, semble-t-il, apaisées. En effet, les deux présidents Xi Jinping et Donald Trump se sont entretenus par téléphone afin de faire le point sur la situation.

Résultat, Trump a confirmé à son homologue chinois, Xi Jinping, qu’il lui faisait toute confiance afin de mettre fin à l’épidémie qui touche actuellement la Chine mais également le reste du monde puisque des centaines de cas ont été confirmés un peu partout en Europe, en Amérique ou encore dans le reste de l’Asie. En outre, les deux hommes ont convenu d’une stratégie de communication efficace, permettant ainsi d’élargir la coopération entre les deux pays.

Trump et Xi Jinping s’entretiennent

Si aucune information n’a filtré concernant la teneur même de cette coopération, Trump et Xi Jinping semblent vouloir trouver une manière de s’entendre afin d’éradiquer au plus vite le fléau qu’est le nouveau coronavirus. Le président chinois lui, a toutefois répété qu’il avait toute confiance en la résilience chinoise ainsi qu’en les capacités de ses forces médicales, afin de gérer au mieux la crise pandémique et surtout, trouver un remède le plus rapidement possible.

Coronavirus, les chiffres font peur

Soulignant les mesures mises en place, Xi Jinping a ainsi tenté de prouver à Washington et par répercussion, au monde entier, que Pékin était bien au fait des risques liés au nouveau coronavirus. Pour rappel, plus de 630 personnes sont d’ores et déjà décédées des suites de la maladie alors que plus de 30.000 personnes ont été confirmées comme étant porteuses du virus. Les chiffres eux, continuent d’augmenter relativement rapidement, laissant malheureusement penser que les mesures annoncées à travers le monde restent, pour le moment, assez inefficaces.