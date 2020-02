Certains quartiers de Cotonou et d’Abomey-Calavi subissent ces derniers jours de fréquentes coupures d’eau. Mais quelles sont les causes de cette perturbation? Interrogé par radio Bénin, le Directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin Camille Dansou explique que la tension enregistrée ces derniers jours par la Soneb ne permet pas aux installations « de fonctionner dans leur zone de confort ».

Il a par exemple fait savoir que les installations de la société sont calibrées « pour fonctionner dans la plage stricte minimum 370 et maximum 420 ».« Mais nous enregistrons des tensions qui ne se situent pas dans cette plage-là. C’est ça qui fait que nous avons des coupures récurrentes » explique-t-il.

Les groupes de secours que nous avons aussi ne couvrent pas la totalité de nos besoins. On n’a donc pas une autonomie qui est à 100%; et du coup quand il y a cette situation de déficit de tension notre production reçoit un coup, poursuit Camille Dansou.

Ce qu’il faut également savoir selon le Dg Soneb, c’est qu’il y a des « zones qui sont en fin de réseau, en fin de station. Ces zones sont les plus touchées parce que comme toute grande métropole, l’eau au fur et à mesure que c’est produit, c’est en cours de distribution. Donc quand il n’y en a pas assez, ceux qui ont l’avantage d’en avoir sont satisfaits et ceux qui sont en fin de nos stations de pompage, ils ressentent durement cette situation sur deux, trois jours ».

La contribution de la Sbee

Au titre des mesures urgentes prises par la Soneb pour en finir avec ces coupures récurrentes, Camille Dansou évoque les générateurs qui fonctionnent actuellement à plein régime. « Nous avons aussi cherché un certain nombre à louer pour augmenter notre capacité d’intervention. Nous sommes également en contact avec nos collègues de la Sbee qui font de leur mieux pour améliorer les tensions qu’ils nous fournissent » a complété Camille Dansou.

Il a par ailleurs assuré que des mesures à court terme sont prises comme l’acquisition de nouveaux générateurs. L’idée est d’améliorer notre résilience à cette situation exogène pour que nous n’ayons plus à connaître ce genre de problème, a-t-il conclu.