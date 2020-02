Le gouvernement veut mettre fin à l’existence de plusieurs comptes bancaires non autorisés dans les mairies. C’est dans ce sens que le ministre de l’économie et des finances a sorti un communiqué dans lequel il ordonne aux communes disposant de plusieurs comptes bancaires de les clôturer sans délai.

Parce qu’il lui est revenu que des mairies « disposeraient de comptes bancaires différents de ceux du Receveur-Percepteur, sur lesquels des recettes communales sont encaissées hors budget et ceci au mépris des dispositions des articles 34 et suivants de la loi visée en première référence ». Selon l’autorité, les seuls comptes bancaires autorisés sont ceux des receveurs- percepteurs.

Les mises en garde du ministre

Les communes qui sont dans le cas doivent donc fermer les comptes bancaires illégaux et reverser leurs soldes sur les comptes des Receveurs percepteurs quelles que soient la nature et l’origine des fonds qui y sont logés, indique l’autorité dans ce communiqué dont le journal Fraternité a eu copie. Notons que cette pratique augmente le risque de détournement des deniers publics parce que ces fonds placés dans les comptes non autorisés échappent au contrôle de l’Etat.

D’ailleurs, le ministre met en garde ceux qui s’adonnent à cette pratique. Ils pourraient être poursuivis par la justice. En somme, le gouvernement ne souhaite plus que les ressources des communes échappent à la gestion des receveurs-Percepteurs qui sont les véritables comptables des communes.