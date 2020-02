Messi et Cristiano, deux immenses talents du football que cette génération a eu la chance de voir évoluer dans les deux plus prestigieux clubs du monde. Les deux footballeurs qui figurent clairement parmi les meilleurs de tous les temps se respectent et s’admirent mutuellement. Comme le démontre le dernier entretien de Messi dans le Mundo Deportivo. Un entretien dans lequel il a encensé celui qui est son adversaire à distance depuis quelques années.

Si Messi est demeuré fidèle à son club d’origine, Cristiano Ronaldo est l’homme qui brille dans les tous les clubs où il passe. Son dernier départ du Real Madrid pour la Juventus n’a pas encore cessé de faire parler et a été abordé dans le long entretien accordé par Messi au journal sportif espagnol. Pour Messi, laisser partir Cristiano Ronaldo est une grosse perte pour le club de la capitale espagnole.

Cristiano Ronaldo: “une grande source de buts…” selon Messi

«Ils ont perdu une grande source de buts… Quand une équipe perd une source de 50 buts par saison, vous allez le remarquer. Madrid a de bons joueurs, mais Cristiano était une garantie de ramasser 50 buts par campagne», a déclaré le footballeur argentin toujours très élogieux envers son adversaire qu’il a récemment doublé en obtenant son sixième ballon d’or, soit un de plus que le Portugais.

Messi a ensuite fait remarquer que celui dont le nom est devenu la marque CR7 joue toujours aussi bien à la Juventus Turin et marque toujours autant de buts, malgré ses 35 ans récemment fêtés. Il affirme qu’il aurait du bonheur à lui faire une passe si les deux hommes jouaient ensemble : «C’est un prédateur. Il aime marquer des buts, et il marquera à chaque fois qu’il joue. Si on jouait ensemble, je pense que je lui passerais le ballon», a-t-il déclaré au Mundo Deportivo.