Alors que de ses fans espéraient son come-back dans le milieu du rap et du RnB, Diam’s semble s’en éloigner davantage chaque jour. Sa dernière annonce sur Instagram la met désormais dans le secteur du tourisme spirituel. L’organisation des voyages vers la Mecque est désormais le domaine d’activités dans lequel sera présente l’interprête de « La Boulette », qui veut réinvestir sa grande connaissance de la Mecque et de Médine où elle réside quasiment depuis quelques années.

« Aujourd’hui est un grand jour pour moi ! @ hegirevoyages ouvre ses portes ! Depuis deux ans je passe énormément de temps à Médine, cette ville si chère au cœur de croyants. Depuis mon premier voyage dans les lieux saints, je nourris un rêve : Celui d’ouvrir ma propre agence de voyages et d’offrir à mes frères et sœurs la possibilité de venir faire la omra dans les meilleures conditions, en toute confiance et en toute sérénité. Après des mois et des mois de travail, j’ai pu composer une équipe professionnelle, de confiance, qui vous accompagnera au mieux lors de votre séjour », annonce-t-elle sur Instagram.

Hégire Voyages : un rêve réalisé

Désormais donc, les pèlerins de la Mecque et de Médine devront compter sur Diam’s pour des séjours plus aisés dans les lieux saints de l’Islam. Hégire Voyages leur offre donc la possibilité de voyager dans des conditions plus optimales. Diam’s écrit qu’elle viendra personnellement à la rencontre de ses frères à Médine pour les conduire elle-même à la Mecque et les faire profiter de sa connaissance et de son expérience du terrain.

La naissance d’Hégire Voyages est un rêve enfin concrétisé ! Le rêve de Diam’s. Et ceci n’est pas un Fake new comme il y en a tellement eu à son endroit depuis quelques temps. Diams est bel et bien présente dans le secteur du tourisme à partir de maintenant.