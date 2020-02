Quels sont les partis qui ont déjà leurs récépissés provisoires au Bénin? C’est à cette question qu’a répondu le secrétaire général adjoint du ministère de l’intérieur ce matin au cours d’une sortie médiatique. Selon les dires de Delphin Tokpon, le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a reçu au total 17 dossiers de partis politiques entre le 31 octobre 2018 et le 24 janvier 2020.

Aujourd’hui, 13 sont déjà entrés en possession de leurs récépissés provisoires. Il s’agit de l’UDBN, du DUD, de Restaurer l’Espoir (RE), Bloc Républicain (BR), Moele-Bénin, Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), Parti du Renouveau Démocratique (PRD), FCDB, PFR, GSR, PER, Union Progressiste (UP) et MPL. Sur la liste des partis n’ayant pas encore obtenu cette pièce, on retrouve l’Union Sociale Libérale (USL), Gouverner Autrement (GA) ; Force Agissante (FA) et le Parti Communiste du Bénin(PCB).

Le ministère n’a plus à rejeter le dossier d’un parti

Delphin Tokpon qui est aussi le vice-président du comité technique chargé du contrôle de conformité à la loi, a indiqué que ces partis politiques savent ce qu’ils doivent faire pour décrocher ce récépissé qui leur donne une personnalité juridique en République du Bénin.

Il rappelle que le ministère de l’intérieur n’a plus à rejeter le dossier de déclaration administrative de constitution d’un parti. Il le reçoit et l’étudie. Le ministre se charge ensuite de délivrer à ce parti un récépissé provisoire.