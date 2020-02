La voie vers l’investiture républicaine se déblaie peu à peu pour Donald Trump. Un second challenger du président sortant vient de jeter l’éponge dans le camp républicain. L’ancien parlementaire conservateur républicain Joe Walsh met fin à sa course aux primaires républicaines. L’ancien parlementaire a fait lui-même l’annonce de son désistement sur CNN ce vendredi 7 février 2020, non sans avoir taclé Donald Trump.

Le désormais ex-candidat à l’investiture républicaine a en effet tenu à cracher ses vérités à Donald Trump avant de se retirer. Après avoir déclaré son retrait de la course des primaires républicaines, l’ancien élu avouera s’être lancé dans les primaires pour la forme, juste “pour qu’il y ait un républicain qui, chaque jour, rappelle au président à quel point il n’est pas à sa place”.

N’importe quel démocrate plutôt que Trump

A entendre Joe Walsh, l’actuel occupant de la Maison-Blanche est un vrai danger pour les États-Unis d’Amérique. L’homme estime que Mister Trump est “la plus grande menace pour le pays”. Et continue avec ce qui est certainement une grosse humiliation pour Donald Trump : “N’importe quel démocrate ferait mieux à la Maison-Blanche”.

Joe Walsh est le second challenger de Donald Trump aux primaires républicaines à se désister. Avant lui, Mark Sanford, ancien gouverneur, s’était aussi retiré. Reste seul en course face au président sortant, l’ancien gouverneur du Massachusetts, Bill Weld. Notons que ces primaires républicaines sont une vraie formalité, tant le président en exercice est généralement sûr de rempiler et d’être candidat à sa propre succession.