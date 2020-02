Ce lundi, la Maison-Blanche dans un communiqué annonçait que le président Trump et la première dame Melania Trump se rendraient à New Delhi et à Ahmedabad, en Inde, du 24 au 25 février prochains pour rencontrer le Premier ministre Narendra Modi. Mais la visite du président américain pourrait se faire dans un contexte tendu en Inde où de nombreuses voix dans le pied se seraient levées pour dénoncer, tant les mesures « sécuritaires » prises par le gouvernement Modi, mais aussi, la pertinence et le véritable intérêt de cette visite.

Un autre ‘’Mur’’ Grâce à Trump

Après la visite de Modi, aux USA en Septembre dernier, c’était au tour de la ville d’Ahmedabad en Inde, de recevoir le locataire de la Maison-Blanche et pour cela ; l’administration Modi aurait mis les petits plats dans les grands. Un mur de « deux kilomètres de long » et de long et de « deux mètres de haut » aurait été expressément construit pour « assurer » la sécurité de l’hôte américain, le long de son parcours jusqu’à un stade flambant neuf. Un stade où comme à Houston pour Modi, un évènement “ Kem Chho Trump ” l’équivalent du ‘’Howdy Modi’’ devrait avoir lieu.

Cependant, pour de nombreuses voix dans le pays, le mur que construisait l’administration Modi, était un affront flagrant aux Indiens. Puisque selon la presse locale, ce mur n’aurait pour seul but que de cacher au leader américain, les 800 familles qui vivaient le long du parcours dans des bidonvilles. En outre la visite de Donald Trump pourrait s’avérer être un soutient flagrant à Narendra Modi, et par conséquent à sa récente et très controversée loi sur la citoyenneté qui avait de facto exclu certaines communautés musulmanes.

Mais le fait est que l’Inde s’avérait être un partenaire commercial important et un interlocuteur privilégié dans la région. Et ce malgré les récentes brouilles économiques entre les deux états, suite au retrait du pays de son programme spécial de système de préférences généralisées. Un système qui avait offert à New Delhi, d’énormes avantages fiscaux et des franchises douanières sur les exportations, et avait permis à l’Inde de faire environ 5.6 milliards de dollars d’économies jusqu’en 2018.