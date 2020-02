Ce Mardi, Neymar revenait après une blessure, une autre, dans le onze de départ du Paris Saint-Germain pour une confrontation en Ligue des champions avec le club allemand, le Borussia Dortmund. L’attaquant brésilien Neymar avait été hors de combat depuis qu’il s’était blessé aux côtes le 1er février dernier. Une apparition mitigée de l’international brésilien et une défaite du PSG (1-2) qui auraient, semble-t-il, relancé la querelle entre Neymar et le staff managérial du PSG.

Neymar n’est pas content

Neymar jouait pour la dernière fois pour son équipe contre Montpellier (5-0) en Ligue 1, le 1er février . Depuis, l’attaquant avait raté les affrontements en championnat du PSG avec Nantes, Lyon et Amiens, ainsi que la victoire en quart de finale de Coupe de France contre Dijon. Quatre matches donc que la star brésilienne du PSG avait manqué et autant d’occasions d’avoir du jeu dans les jambes. Et cela s’était tout de suite fait sentir face à Dortmund. Le virevoltant buteur brésilien, avait quelque peu flotté à l’attaque, comme désaccordé d’avec le reste de l’équipe. L’entraineur allemand du club français, Tuchel, dira à la fin de la rencontre : « Neymar a manqué quelque peu de rythme, il a manqué de compétition ».

Mais pour Neymar, ce « manque de rythme » que lui reprochait son entraineur, il le devrait à un manque de confiance du staff managérial de l’équipe. Selon Neymar, il aurait été d’attaque pour remonter sur le terrain bien avant le dernier match à Amiens. « Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur » avait-il confié après la défaite au Westfalenstadion. Car le joueur professionnel le savait bien, plus tard il reprenait du jeu, plus difficilement il retrouverait sa pleine capacité. « C’est dur de rester quatre matches sans jouer. Malheureusement ce n’était pas mon choix » avait-il ajouté en substance, avant de conclure presque rageur : « et c’est moi qui souffre à la fin».

Le fait est cependant que la « prudence » des managers du PSG pouvait se comprendre, étant donné les multiples blessures dont avait été victime la star brésilienne depuis son arrivée au PSG. Un métatarsien cassé, des problèmes d’adducteur, autre blessure au pied et maintenant une blessure à la côte, le tout pour près de 55 matchs ratés avant les quatre derniers.