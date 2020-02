Ce mardi, au cours d’une émission de débat, une émission de télévision française dans laquelle des invités débattent de l’actualité face au polémiste et éditorialiste Eric Zemmour ; l’ancien ministre Jack Lang avait été invité à dire tout le bien qu’il pensait de la langue arabe et de sa place dans la société française. Un débat qui se serait rapidement transformé en échanges de joutes verbales entre deux hommes aux opinions diamétralement opposées sur la question.

Quand Zemmour s’en prend à Lang

Ce mardi, l’ancien ministre Jack Lang, écrivain, et président de l’Institut du Monde Arabe, un institut culturel français consacré au monde arabe, s’était vu traité d’ « idiot utile des Frères musulmans ». Eric Zemmour comme à son accoutumée, ne s’était pas fait prier pour dire le fond de sa pensée. Surtout qu’il s’agissait d’un sujet pour lequel le polémiste avait maintes fois été averti et condamné l’année dernière par la justice française pour propos déplacés: la France et l’Islam.

Pour Jack Lang, la langue arabe se devait d’être considérée par les français comme d’un bien culturel. Alors que malheureusement avait constaté l’écrivain, elle serait au « au cœur de polémiques qui faussent sa perception ». Une idée qui transparaissait également dans son livre, ‘’ La langue arabe, trésor de France ’’ paru il y a quelques jours seulement aux éditions ‘’Cherche Midi ’’. Dans une actualité française, marquée par des attentats de terroristes radicalisés, les nombreux débats sur l’Islam, le port du voile, et l’homophobie ; la position de Jack Lang se posait comme un plaidoyer pour l’acceptation en France, d’une certaine « identité culturelle arabe ».

Une position à laquelle s’opposait Zemmour en déclarant que l’arabe pour lui restait une « langue étrangère », de celle qui en France aurait « tué 250 personnes depuis 2015 » et donc « la langue du terrorisme ». Pour Zemmour donc, Jack Lang, en faisant la promotion de la langue arabe, ne faisait que mâcher le travail aux « Frères Musulmans », une organisation islamique dont l’objectif était « la renaissance islamique et la lutte non violente contre l’emprise laïque occidentale». Aussi avait jeté le polémiste à l’ancien ministre, « En parlant de l’arabe comme vous le faites, vous êtes l’idiot utile des Frères musulmans » qui « essayent de réarabiser » pour mieux « réislamiser ».