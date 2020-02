Le mur du Mexique érigé par le président américain Donald Trump, est l’une des promesses électorales de ce dernier pour limiter l’afflux de migrants venant du Mexique aux Etats-Unis. Lors de sa campagne présidentielle de 2016, il avait appelé à la construction d’un mur solide et plus grand. Après son élection le nouvel occupant du bureau ovale a entamé la construction du mur qui élargit la barrière entre les USA et le Mexique. Durant l’été dernier, il avait laissé voir sur Twitter que son administration construira un nouveau, grand et beau mur. Cependant, certaines parties de ce mur, dans la ville de Calexio en Californie, n’ont pas résisté à de violents vents. Ainsi, les panneaux d’acier ont chu sur des arbres situés dans l’autre pan de la frontière mexicaine, à Mexicali.

Ils devaient remplacer d’autres

L’information a été donnée par des médias américains, qui ont précisé que le béton dans lequel se trouvaient les panneaux était encore humide. Les panneaux tombés devaient servir à remplacer d’autres côtés préexistants du mur. Notons que de solides cloisons existaient dans les zones frontalières situées en milieu urbain telles que San Diego-Tijuana ou Calexio-Mexicali, bien avant que Donald Trump ne soit élu président. Par contre, dans les milieux désertiques moins peuplés, la frontière est parfois encore ouverte.