Cela fait quelques jours maintenant que le légendaire basketteur Kobe Bryant est décédé dans le crash de son hélicoptère à Los Angeles. La gloire des Los Angeles Lakers était accompagnée d’une de ses jeunes filles, Gianna qui est malheureusement elle aussi décédée en compagnie de 07 autres personnes. La mort de Kobe Bryant a bouleversé le monde sportif, des personnalités de haut rang ont salué la mémoire d’un immense champion qui a marqué l’histoire du sport. Kobe Bryant est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps.

Quelques semaines après sa mort, Kobe Bryant est toujours dans les mémoires, sa franchise de cœur, les Los Angeles Lakers continuent de le pleurer. Le monde du basket n’arrive pas à se faire à l’idée que le Black Mamba n’est plus de ce monde. Au cours de la cérémonie des oscars qui a eu lieu ce dimanche 09 février, le célèbre réalisateur afro-américain Spike Lee a rendu à sa manière un vibrant hommage à Kobe Bryant.

“Nous devons nous aimer les uns les autres“

Sur le tapis de la prestigieuse cérémonie, Spike Lee arborait un accoutrement qui rendait hommage au Black Mamba. Il portait un costume Gucci violet et or, les couleurs des lakers avec le nombre 24 d’un des maillots de Bryant brodé sur les revers et à l’arrière de sa veste. Au niveau des pieds aussi, le réalisateur de Blackkklansman portait une paire de basket Nike de la collection Kobe Bryant.

Pour parfaire cet hommage, Spike Lee portait des lunettes violettes avec également un couvre-chef violet. Il faut dire que l’ombre de Kobe Bryant a plané sur tout le déroulement de la cérémonie des oscars. “Paix et amour. Nous devons nous aimer les uns les autres, c’est tout ce qui compte avec tout ce qui se passe aujourd’hui” dira Spike Lee quand il a évoqué Kobe Bryant.