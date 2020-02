En tournée d’informations dans le département du plateau, le ministre de la communication Me Alain Orounla était hier vendredi 14 février dans la commune de Kétou. Face aux populations de cette collectivité territoriale, le porte-parole du gouvernement a peint avec ses outils, le tableau du Bénin avant l’avènement du régime de la Rupture.

Et ce tableau n’était guère reluisant. « En 2016, notre pays était dans une situation de retard par rapport au développement qu’il aurait pu connaître. On a identifié les goulots d’étranglement. Les différents facteurs qui expliquaient l’état des lieux désastreux, un état des lieux qui (dressait) le tableau d’un pays sinistré, exsangue » a déclaré Alain Orounla. Dans ce pays qu’il décrit, l’hôpital ne fonctionnait pas, l’école était par terre, l’économie était asphyxiée, exsangue, et les mœurs étaient totalement relâchées, dévoyées.

Le Bénin a apparemment eu son “messie” en 2016

On peinait à mobiliser les ressources pour « amorcer son développement parce qu’il était plus facile de profiter des maigres ressources (collectées) pour entretenir la misère de la communauté ». Ce discours du ministre Alain Orounla peut laisser croire que le Bénin a eu le “messie” qu’il attendait en 2016. Les ténors du régime défunt réagiront peut être dans les prochains jours au diagnostic dressé par le porte-parole du gouvernement.