Aux yeux de Moscou, une mise au point était nécessaire. En effet, en ce 17 février, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé au cours d’une allocution face à la presse que le président russe Vladimir Poutine n’avait jamais pris la décision d’envoyer des troupes issues de ses forces armées en Libye.

Cette mise au point intervient dans un contexte un peu particulier au cours duquel de nombreuses informations ont circulé dans la presse et sur les réseaux sociaux concernant la mort supposée d’un militaire russe sur le sol libyen à la suite d’intenses combats. Face à la polémique et aux révélations douteuses, le gouvernement russe a donc décidé d’éteindre l’incendie, affirmant en substance que les informations dévoilées et relayées n’avaient visiblement aucun fondement.

Le Kremlin dément la présence de troupes russes en Syrie

« Je ne sais pas cela et je ne peux pas l’expliquer », a ainsi répété à plusieurs reprises Dmitri Peskov face aux questions insistantes des journalistes, coupant l’herbe sous le pied à celles et ceux qui affirment donc que des troupes ont été déployées en Libye afin de venir en aide aux forces du régime de Bachar. Toutefois, les accusations se font de plus en plus persistantes et, outre la presse, les acteurs internationaux pointent du doigt Moscou et son rôle opaque.

Erdogan et Washington accusent

Ainsi, la Turquie d’Erdogan a directement accusé la Russie d’être responsable de la guerre en Libye, affirmant en outre que Moscou était derrière le massacre de civils au sein de la province d’Idleb, récemment touchée par une série de frappes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Du côté Américain, on pointe également du doigt la Russie et ses interventions militaires afin de résoudre la crise libyenne. Des accusations balayées d’un revers de la main par Peskov, qui a parlé d’intox alors que Sergueï Lavrov lui, a également évoqué des rumeurs.