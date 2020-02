Le célèbre chanteur britannique Elton John a récemment interrompu un concert, en raison d’une pneumonie. Les faits se sont déroulés hier dimanche 02 février 2020, au stade Mount Smart d’Auckland. La star de 72 ans était en concert en Nouvelle-Zélande dans le cadre de sa tournée internationale «Farewell Yellow Brick Road». Cette dernière a commencé en 2018 et doit se clôturer à la fin de cette année dans la capitale britannique Londres. Avec plusieurs centaines de concerts à travers le monde, cette tournée musicale est perçue comme l’ultime chance de voir Elton John sur scène avant qu’il n’entame sa retraite.

«Je ne peux pas chanter, je viens de perdre ma voix»

Le chanteur avait subi quelques examens dans la journée, après lesquels il a chanté deux chansons au concert. «Je ne peux pas chanter, je viens de perdre ma voix» avait-il dit au public d’une voix rauque, avant d’ajouter sous le coup de l’émotion «il faut que j’y aille, je suis vraiment désolé». Aidé par des membres de son équipe, L’homme a quitté le podium sous les applaudissements de la foule. Plus tard sur Twitter il a indiqué : «on m’a diagnostiqué une pneumonie atypique plus tôt dans la journée, mais j’étais déterminé à vous donner le meilleur spectacle possible».

Tout se déroulera comme prévu

Notons que de légères infections pourraient découler de la pneumonie d’Elton John. Selon le programme de la tournée, la star septuagénaire doit se produire à Auckland le mardi et le jeudi prochain, pour ensuite se rendre en Australie pour sept concerts. Chugg Entertainment le promoteur des étapes néo-zélandaises et australiennes de la tournée, a fait savoir qu’Elton John avait un moment de repos et que tout allait se dérouler comme prévu.