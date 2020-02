Le samedi dernier s’était tenu une rencontre entre le club parisien Paris-Saint-Germain et le club de Montpellier, une rencontre qui avait tourné à l’avantage du PSG avec une réalisation de l’enfant de Bondy. Kylian Mbappé avait déjà marqué son but et c’était le neuvième match du PSG en quatre semaines. Mais le PSG avait un match important en prévision pour le 18 février prochain contre le club allemand, le Borussia Dortmund ; et l’entraineur du PSG, Thomas Tuchel jugeant opportun de préserver sa pépite, prenait une décision qui aurait déplu au champion du monde.

« Un truc (…) d’enfant gâté, pourri… »

La décision prise par Tuchel, avait été de donner un peu de répit à sa star en le sortant de terrain. Mais, Mbappé avait clairement été frustré d’être remplacé. En s’éloignant du terrain, il avait sciemment essayé d’éviter Thomas Tuchel sur la ligne de touche. Et lorsque le manager avait voulu le raisonner, Mbappé avait tenté d’ignorer son entraineur avant de se diriger vers le banc, en lui faisant une main dédaigneuse par-dessus son épaule. Et c’avait été un Mbappé boudant qui aurait, même après le match refusé des poses photographiques aux supporters. Pour l’ancien joueur français et membre de l’épopée victorieuse des Bleus en 1998, Christophe Dugarry, qui animait une émission sportive sur une chaine française ; l’attitude du parisien avait été franchement irrespectueuse. «Je trouve que c’est d’un irrespect incroyable envers Tuchel, envers ses coéquipiers, (…), c’est tout simplement scandaleux ce qu’a fait Mbappé. »

Ce n’est pas la première fois que Mbappé agissait avec autant d’humeur avec son entraineur. Quelque chose de similaire s’était produite lors du match retour contre Montpellier en décembre, lorsque Mbappé avait été remplacé et là encore avait délibérément ignoré l’existence de Tuchel. Pour Dugarry ce comportement de l’enfant de Bondy, contrastait étonnamment avec l’image du joueur « très responsable » que voulait afficher le joueur. « Mbappé est un garçon qui nous explique à tous qu’il a une maturité incroyable (…) et là, il nous fait un truc comme ça, d’enfant gâté, pourri… Je suis déçu » avait ajouté en l’occurrence l’ancien coéquipier de Zinedine Zidane.