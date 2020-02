Harry et Meghan, le duc et la duchesse du Sussex semblent être bien décidés à mettre à exécution leur décision de se départir et pour longtemps des affaires royales. Malgré l’annonce de leur volonté de prendre leurs distances, les pourparlers avec la Reine et leur déménagement au Canada ; le spectre d’un possible retour ou au pire des cas de leur maintien dans le giron royal, mais avec résidence à l’étranger avait été présent dans bien des esprits en Angleterre. De minces espoirs que la récente décision du couple de fermer leurs bureaux à Buckingham Palace, aurait réduit à néant.

Comme la fermeture d’une représentation…

Ce jeudi, la presse britannique révélait que le duc et la duchesse du Sussex auraient fermé leurs bureaux au Palais Royal et annoncé en personne à leur équipe qu’ils perdaient à partir de ce moment leurs différents emplois à leur service. Une quinzaine de personnes qui se voyaient désormais inscrits au chômage et dont pour certains, Harry et Meghan, seraient eux-mêmes entrain de négocier de nouveaux rôles ailleurs dans la maison royale. Une décision radicale qui aurait encore une fois mis l’Establishment britannique en émoi. Cela semblait désormais plus qu’évident, les Sussex avaient fermé leur « représentation » en Angleterre et peut-être pour longtemps.

Pourtant alors même que le déménagement du couple princier avait été entériné au Canada avec leur bébé, Archie ; Le Palais de Buckingham n’avait pas prévu la nouvelle vie des Sussex loin des fonctions royales avant le printemps de cette année. Cette fermeture des bureaux pouvait également annoncer la démission de Harry et de Meghan en tant président et vice-président du Queen’s Commonwealth Trust, un organisme de bienfaisance royal, œuvrant pour la promotion du leadership chez les jeunes en connectant les jeunes leaders du monde entier qui servaient leurs communautés, et apportaient des solutions aux problèmes, des opportunités d’emploi et de l’espoir à d’autres.