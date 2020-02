Si l’objectif visé par les Sussex en s’éloignant de la royauté était de mener une vie tranquille loin des médias et du décorum royal, on peut dire que cet objectif est loin d’être atteint. Car il n’y a pas de jour où les rubriques People des journaux ne présentent un fait nouveau concernant le couple princier. Cette fois-ci, c’est Samantha Markle, la demi-sœur de Meghan qui fait parler d’elle et parle de la prétendue jalousie de sa sœur pour Kate Middleton.

Samantha Markle est formelle : sa demi-sœur Meghan a toujours été jalouse de Kate Middleton promise au trône du Royaume-Uni. Dans le Daily Mail, elle estime que le fait que l’annonce du départ du couple Sussex de la royauté ait été faite la veille de l’anniversaire de Kate Middleton n’est pas dû au hasard. Pour Samantha Markle, sa demi-sœur aurait choisi à dessein que cette nouvelle soit rendue publique la veille de l’anniversaire de Kate Middleton pour lui gâter ce jour : «C’est triste qu’elle ait fait cela le jour de l’anniversaire de Kate, je crois qu’elle était jalouse de la belle Kate».

Une famille Markle assez prolixe

Il faut dire que la famille de Meghan la laisse peu tranquille depuis son arrivée dans la famille royale. Seule sa mère est discrète et ne se fait jamais entendre dans la presse à propos de sa fille. Le reste de la famille est particulièrement prolixe sur Meghan. Et pas pour dire du bien d’elle. Son père Thomas Markle s’est spécialisé dans des interviews qui exposent les dessous de la famille Markle. Son demi-frère est coutumier des frasques de toutes sortes qui ne sont pas pour faire honneur à Meghan. Sa demi-sœur enfin ne laisse passer aucune occasion de la piquer au vif. Au point où on pourrait finalement se demander qui est jalouse de qui…