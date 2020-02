Le prince Harry et son épouse Meghan Markle, après avoir pris leur distance vis à vis de la famille royale depuis 8 janvier 2020, des révélations ne manquent plus de surgir de toute part sur les raisons de leur éloignement. Selon les dernières révélations émanant des proches du couple, Meghan Markle aurait décidé de s’éloigner de la famille royale, pour rechercher un mieux-être pour son enfant, en lui évitant un ‘’environnement toxique’’.

« Elle (Meghan Markle,) sentait qu’elle ne pouvait pas entrer dans le moule de la famille royale. Elle trouvait qu’elle ne pouvait pas être une bonne mère pour Archie si elle n’était pas vraiment elle-même » a livré un ami de la duchesse au média Daily Mail, ce lundi 10 février 2020. Avant d’ajouter : « Elle a dit qu’elle ne voulait pas qu’Archie soit impacté par son stress et son anxiété. Elle avait l’impression que c’était un environnement toxique pour lui parce qu’il y avait trop de tensions et de frustrations refoulées.»

”Meghan n’a aucun regret”

Ainsi, selon une autre source qui s’est livrée au média Sun, depuis que Harry et Meghan ont renoncé à la famille royale et sont partis pour le Canada, la duchesse de Sussex se remet en forme et vit dans un environnement paisible, loin de toute question de royauté en décidant par elle-même. « Meghan n’a aucun regret. Un énorme poids s’est envolé de ses épaules,» a déclaré la source qui a requis l’anonymat.

Selon la même source, Harry et Meghan vivent désormais comme tous les couples normaux, la duchesse prépare de bons plats pour son enfant et s’exerce au yoga. Ce départ pour la Canada pourrait de même être une nouvelle opportunité pour la duchesse de se relancer dans sa profession d’actrice. En effet Meghan Markle se prépare à être la voix-off d’un film Disney.