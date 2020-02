L’histoire semble se répéter cette fois dans la ville de Fatick. La police est citée dans la mort d’un jeune conducteur de moto appelée “jakarta”. Les événements ont provoqué la colère de quelques jeunes qui ont manifesté, s’attaquant même à un camion de ramassage d’ordures. Le maire de la ville et ministre des sports Matar Ba en appelle au calme. Le corps du jeune conducteur de moto est acheminé à Dakar pour des besoins d’autopsie.

Des versions différentes

La disparition du jeune Lamine Koïta risque de rendre plus difficile les relations entre les populations, plus spécifiquement les conducteurs de moto “jakarta”, et la police nationale. Ils accusent souvent la police de leur réserver un traitement injuste. Cet atmosphère avait poussé six mois plus tôt les habitants de la ville de Thies à accuser la police après la mort d’un gérant de petit commerce dans une échauffourée entre les forces de l’ordre et les conducteurs.

La mère du défunt soutient que les policiers ont tué son fils “qu’ils ont conduit à la plage pour le battre”. Une version vite démentie par la police qui explique sa descente dans le quartier du jeune Koïta car on leur aurait signalé la présence de dealers de chanvre indien.

Les assurances du ministre et maire de Fatick

Le maire de la ville et ministre des sports invite les jeunes de sa ville à garder leur calme. Il rassure sur la suite de cet événement. En effet le corps du défunt sera acheminé à Dakar ce mercredi pour qu’une autopsie soit effectuée.