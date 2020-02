Près d’un mois après le décès de la légende du basket Kobe Bryant dans un accident avec sa fille et plusieurs autres personnes, des hommages continuent de pleuvoir. L’ancien président des Etats-Unis a profité d’un brunch organisé à l’occasion du week-end NBA All-Star à Chicago pour revenir sur le décès plutôt tragique du sportif.

Une mort “déchirante” selon Obama

Pour Barack Obama, beaucoup de personnes ont du mal à supporter le départ prématuré de la star du basket ainsi que celui de ses proches. Le prédécesseur de Trump s’est notamment attardé sur ceux qui étaient avec lui au moment du drame et le sentiment qui l’anime.

« Ceux d’entre nous qui avons la joie et le privilège d’être parents et d’emmener nos enfants à leurs matchs, de les encourager et de leur transmettre nos rêves et nos espoirs, rien n’est plus déchirant», a indiqué l’ancien locataire de la Maison Blanche pour évoquer le décès de Gianna la fille de la star âgée 13 ans.

“Des difficultés à surmonter ces pertes…”

« Beaucoup de personnes ont des difficultés à surmonter ces pertes. En particulier celle de Kobe parce qu’il était avec sa fille et ces familles et ces enfants », a poursuivi le président américain qui s’était déjà exprimé sur les réseaux sociaux quelques temps seulement après la survenue du drame le 26 janvier dernier.

Selon les informations qui avaient été relayées par les médias sur cette situation, au total neuf personnes sont décédées suite à ce crash d’hélicoptère qui s’est produit dans la région de Los Angeles, à Calabasas. Ils étaient en partance pour la Mamba Sports Academy. Cette structure qui avait été fondée par Kobe Bryant en 2016 s’occupe des jeunes athlètes. Notons que l’inhumation a eu lieu depuis quelques jours.