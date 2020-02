Le président américain a profité de son meeting dans le Colorado ce jeudi 20 février, pour régler visiblement des comptes avec la star d’Hollywood Brad Pitt. Celui qui a été nominé meilleur acteur dans un second rôle avait lors de son discours le dimanche 9 février dernier lancé quelques piques à l’actuel locataire de la Maison Blanche. Il a fait référence notamment à la procédure de destitution qui avait été enclenchée par ses adversaires démocrates.

Référence au cas Bolton

« Ils m’ont dit que je n’avais que 45 secondes ici », avait commencé par faire observer l’ex de Jennifer Aniston lors de la cérémonie. « Ce qui fait 45 secondes de plus que ce que le Sénat a accordé à John Bolton cette semaine », a-t-il poursuivi. « Je pense que Quentin fera peut-être un film à ce sujet et, à la fin, des adultes feront ce qu’il faut », avait-il lancé pour faire référence à tout le processus de la destitution.

Ces propos de Brad Pitt n’auront visiblement pas été du goût du milliardaire républicain. Alors qu’il venait de déverser une série de critiques contre l’attribution de l’oscar 2020 du meilleur film à « Parasite », film sud-coréen, il n’a pas raté le meilleur acteur dans un second rôle pour « Once Upon a Time… in Holywood ». Pour lui, Brad Pitt n’est qu’un « petit prétentieux ».