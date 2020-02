En Russie, la condition des personnes LGBT, serait sujette à controverse. Car si l’homosexualité est avait été dépénalisée en URSS dans les années 1920, en 2013, un texte de loi interdisant «l’information auprès des mineurs au sujet des relations sexuelles non traditionnelles » avait été voté en 2013. Ce texte mettant en exergue la volonté dans les plus hautes sphères de l’Etat de ne pas laisser avoir cours en Russie à la grande liberté de mœurs induite par la légalisation des mariages homosexuels en Occident. Ce jeudi encore, le président russe redisait sa préférence pour les mariages traditionnels.

« Le mariage c’est l’union entre un homme et une femme »

La loi de 2013, connue sous le nom de « loi sur la propagande gay», avait été vivement critiquée en Occident mais avait bénéficié en Russie d’un certain soutien populaire, où les relations traditionnelles étaient encore persistantes. D’ailleurs le président Poutine se serait selon les observateurs, au cours de ses deux décennies au pouvoir, étroitement aligné sur l’Église orthodoxe cherchant à éloigner la Russie des valeurs libérales occidentales, y compris les attitudes envers l’homosexualité. Pour Vladimir poutine, la Loi « n’avait rien à voir avec l’homophobie » mais qu’elle ne répondait qu’ « aux préoccupations des familles russes traditionnelles hétérosexuelles qui sont très sensibles à la promotion des relations homosexuelles avec leurs enfants ».

En janvier, le président annonçait et mettait sur pied une commission d’Etat qui serait chargée de toiletter la constitution russe et bien entendu d’y apporter quelques changements. Ce jeudi, Vladimir Poutine, laissait entendre qu’il aurait en idée de faire en sorte que dans les modifications apportées à la constitution, la notion du mariage traditionnel ne soit pas pervertie. « Il nous suffit de réfléchir à la façon de le formuler et où le faire » car « Nous devons clarifier certaines choses. Un mariage est une union entre un homme et une femme » aurait déclaré en substance le président russe. Et Vladimir Poutine, d’ajouter péremptoire, « tant que je serai président, (…) Il y aura papa et maman ».