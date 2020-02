Le club du Paris Saint-Germain a réalisé un début de saison canon, les parisiens écrasent la concurrence en championnat et ils ont de grandes ambitions en ce qui concerne la Ligue des Champions, plus prestigieuse compétition européenne de football. Pour briller en Champions League, le club de la capitale peut s’appuyer sur sa constellation de stars. L’effectif parisien est l’un des plus impressionnants en Europe où chaque poste est doublé, l’équipe comprend des joueurs de classe mondiale.

Le PSG peut se targuer d’avoir sans doute l’une des meilleures lignes d’attaque au monde avec des noms tels que Angel Di Maria, Mauro Icardi, Edinson Cavani et surtout Kylian Mbappe et Neymar. Le français et le brésilien sont très complices, ce qui leur permet de s’entendre à merveille sur le terrain.

Alors qu’il s’est blessé lors de la dernière journée du championnat, Neymar a donné tout récemment un entretien médiatique dans lequel il se prononce sur sa relation avec Mbappé, il est aussi revenu sur ses années barcelonaises où il a côtoyé le génie argentin, Lionel Messi.

Neymar distribue les éloges

En ce qui concerne Kylian Mbappé, Neymar dira que le prodige français est tout simplement un phénomène qui va tout exploser dans un avenir proche, la star auriverde affirmera qu’il éprouve beaucoup de plaisir à jouer aux côtés du natif de Bondy.

L’ancien joueur du FC Barcelone a ensuite évoqué son ex-partenaire catalan Lionel Messi. Pour Ney, Messi est le meilleur footballeur actuellement en activité. “Jouer aux côtés de Leo a été un pur bonheur, dit-il. Nous nous sommes liés d’amitié. De tous les footballeurs que j’ai vus évoluer, Messi est le meilleur” a déclaré le joueur le plus cher de l’histoire