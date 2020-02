Mauvaise nouvelle pour le secteur sanitaire mondial. Le vaccin expérimental contre le VIH-SIDA a été stoppé suite à un échec. La nouvelle a été donnée hier lundi 03 février 2020, par les autorités américaines. Le test clinique dénommé HVTN 702, avait commencé en 2016 et avait pour but de tester dans le pays, le seul candidat-vaccin.

5400 volontaires sexuellement actifs

Il s’est déroulé en Afrique du Sud et a été arrêté parce qu’il n’a pas permis de prouver qu’il pouvait réduire les contaminations. Selon Anthony Fauci, directeur de l’institut national des maladies infectieuses « Un vaccin contre le VIH est essentiel pour vaincre la pandémie mondiale, et nous espérions que ce candidat marcherait ». Il a ajouté que cela n’était pas possible avec ce vaccin expérimental. L’essai clinique a impliqué environ 5400 volontaires dans 14 endroits en Afrique du Sud.

Cet effectif comportait des hommes et des femmes n’étant pas contaminés par le VIH et sexuellement actifs entre 18 et 35 ans. Les équipes sur place leur avaient administré six doses d’injections placebo, ou de vaccin expérimental, sur une période de 18 mois.

Et pour que les participants ne soient pas touchés par le virus, on leur proposait des traitements à caractère préventif, comme la prophylaxie pré-exposition (PrEP), dont la prise quotidienne d’un comprimé est très efficace pour ne pas être contaminé par le VIH.

129 infections chez ceux qui ont reçu le vaccin

Les scientifiques ont analysé les informations de cette expérience tirées des deux groupes, après la durée de traitement requise pour que le vaccin donne une réponse immunitaire. Finalement, 123 infections ont été constatées chez les personnes ayant reçu le placebo et 129 infections relatives au VIH ont été détectées chez ceux qui ont reçu le vaccin test. Ce résultat a provoqué l’arrêt de l’essai.

Selon la responsable du protocole d’essai clinique, en dépit du fait que cela constitue « un revers pour le secteur », la recherche pour obtenir un vaccin préventif doit se poursuivre. Celui-ci avait antérieurement offert au cours d’un essai en Thaïlande, une protection contre le VIH en 2009.