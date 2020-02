Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne a décidé de mettre en garde. En effet, il a, au nom de Bruxelles, décidé d’alerter les forces turques et russes contre les risques d’un affrontement militaire directement en Syrie. Selon ses dires, les conséquences d’une nouvelle guerre seraient catastrophiques pour l’équilibre régional mais également pour les populations civiles.

Afin d’éviter d’en arriver au pire, Borrell a directement pressé l’Union européenne à se doter de réels moyens afin d’endiguer les risques d’un nouveau conflit et éviter qu’une nouvelle situation dramatique ne se développe. En effet, selon ses dires, la mise en place d’un conflit entre ces deux puissances pourrait entraîner d’autres nations dans le sillage et créer un terrain propice à une lutte armée de tous les instants et surtout, internationale.

Erdogan accentue la pression sur Moscou

Sur place, les tensions elles se font de plus en plus vives. En effet, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a directement accusé Moscou de prendre part aux massacres de civils dans la région d’Idlib. En outre, ce dernier a directement menacé les forces syriennes de représailles dans le cas où les intérêts turcs étaient amenés à être une nouvelle fois visés. Une menace qui a été prise très au sérieux par les acteurs engagés dans la région.

L’Union européenne souhaite se donner les moyens d’agir

Résultat, une réunion des ministres de la Défense de l’OTAN aura lieu ce mercredi soir, au siège de l’Alliance à Bruxelles. L’idée sera surtout de définir les grandes lignes de la stratégie d’apaisement à adopter alors que l’Union européenne elle, se retrouve de plus en plus exclue du terrain et des négociations en Syrie. Impuissante, l’UE ne dispose à ce jour, d’aucun moyen de pression ni de levier afin de peser dans la balance. À ce titre, Josep Borrell a invité les gouvernements à faire en sorte de se donner les moyens de peser et d’agir.