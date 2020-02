La tension entre Erdogan et el-Assad ne semble pas prête de disparaître. Hier, jeudi pas moins de 33 soldats turcs ont perdu la vie dans le nord-ouest de la Syrie dans des raids. Pour Erdogan, le président turc ce serait les forces pro-assad qui seraient derrière ces raids. La réponse turque ne s’est pas faite attendre. Ankara a bombardé les positions pro-Assad entraînant la mort de pas moins de 16 combattants des forces syriennes.

La tension entre la Syrie et la Turquie ne date pas d’aujourd’hui. Mais ces dernières semaines le ton est monté d’un cran et le Président Erdogan a laissé entendre qu’une offensive serait imminente pour libérer la région d’Idleb des terroristes. Cette région est en proie à de récurrentes attaques qui font de nombreuses victimes. D’un côté les forces d’Erdogan qui ne veulent laisser aucune place aux terroristes dans cette zone et de l’autre les forces pro-Assad soutenu par la Russie et certains de ses alliés.

Poutine échange avec Erdogan

La Russie qui est un allié d’Erdogan n’a pas caché sa position sur ce sujet dès les premières heures et a toujours appelé à la retenue. D’ailleurs récemment, la Russie a déployé des navires de guerre en Syrie comme pour afficher son soutien à l’homme fort de Damas. Le Président Erdogan pourrait se retrouver donc dans une situation délicate s’il lance une offensive contre Damas soutenu par son allié Poutine. Ce vendredi sur initiative d’Erdogan, les dirigeants russe et turque ont échangé par téléphone. L’information a été confirmée par le chef de la diplomatie russe qui a assuré que Moscou fait en sorte que la sécurité des soldats turcs en Syrie soit assuré. D’un autre côté, l’Otan par la voix de son secrétaire-général a appelé «la Russie et le régime syrien à cesser les combats, les attaques aériennes aveugles (…) à respecter pleinement le droit international (…) et à s’engager pleinement dans les efforts menés par l’ONU pour trouver une solution pacifique au conflit en Syrie».