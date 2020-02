Un avion de ligne de la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus a, il y a quelques jours été obligé de faire demi-tour, après avoir cogné un lièvre. l’incident a eu lieu le 20 février 2020. L’information a été donnée par un média sur le transport aérien. L’appareil ATR 72-600 utilisé par Stobart Air, pour Aer Lingus devait assurer la liaison entre la ville de Dublin et l’aéroport de Leeds Bradford en Grande-Bretagne.

L’avion a subi une inspection

L’avion a suspendu son trajet après que les pilotes ont indiqué que l’appareil avait eu une collision avec l’animal. Ils ont dû donc rebroussé chemin, pour atterrir à leur point de décollage, 30 minutes après avoir initialement décollé. Une source a fait savoir que le lièvre n’a pas été retrouvé. L’avion a dû subir une inspection avant de pouvoir reprendre son chemin, avec les passagers à l’intérieur. Un porte-parole d’Aer Lingus a fait savoir aux médias locaux, que la situation est sous contrôle.

Des excuses présentées

« L’avion a atterri normalement et après une inspection, le vol EI3390 a opéré sa liaison vers Leeds Bradford (…) Nous nous excusons pour la gêne occasionnée à nos passagers et les remercions de leur patience » a-t-il martelé. Une porte-parole de Stobart Air a confié à un média américain, qu’il peut arriver en général que des incidents impliquent lors d’un vol, des oiseaux. Elle a également souligné que dans certains cas les dommages peuvent s’avérer sévères et peuvent impacter réellement sur le fonctionnement de l’avion.