Ce mercredi, la presse écossaise faisait dans ses colonnes la révélation de conversations soutenues et à connotation sexuelle entre le ministre des finances, Derek Mackay et un adolescent de 16 ans. Des révélations explosives qui entrainèrent la suspension immédiate de l’homme politique du Parti nationaliste écossais (SNP) ; et ce jeudi, le ministre annonçait lui-même sa démission du gouvernement Sturgeon et présentait ses excuses à la nation. homme

Un scandale politique

Un total de 270 messages aurait été selon la presse écossaise, échangé entre l’homme politique de 42 ans et le jeune garçon de 16 ans en six mois ; dont les plus récent dateraient de cette semaine avec le ministre invitant son « ami » à un événement sportif et à un dîner. Dans sa déclaration publique post démission, le désormais ex-ministre, avait déclaré être disposé à prendre « l’entière responsabilité » de ses actions, reconnaissent lui-même s’être « comporté bêtement ». En outre avait-il tenu à ajouter : « Je présente mes excuses sans réserve à la personne concernée et à sa famille (…) je suis désolé d’avoir laissé tomber mes collègues et sympathisants (…) Servir au gouvernement a été un immense privilège (…) et j’ai remis ma démission avec effet immédiat ».

le député Mackay, coordinateur national du parti national écossais, était l’une des figures les plus éminentes du parti, et le candidat le mieux pressenti pour remplacer la très emblématique Nicola Sturgeon à la tête du SNP et probablement comme futur premier ministre de l’Ecosse. Cette suspension donc avait été pour le SNP, le Parti au pouvoir, un rude coup politique, dont il fallait très rapidement se relever. La démission de Mackay à la veille de la présentation et de l’adoption du budget ne pouvait, selon les observateurs, tomber plus mal pour Sturgeon ; étant donné que le budget était au cœur du programme politique du gouvernement écossais. Mackay devant présenter ce jeudi, des plans de dépenses détaillés sur la crise climatique, les infrastructures et les services publics, d’un montant de 55 milliards de dollars.