Ce dimanche, Téhéran tentait le lancement de ‘’Zafar’’, un satellite destiné à des fins scientifiques. Mais le lancement échouait alors que la fusée qui devait transporter le satellite rencontrait des problèmes de propulseurs. Loin de de s’en contrarier, Téhéran s’était plutôt félicité d’avoir fait dans la conquête de l’espace une « expérience nouvelle ». Mais pour les USA, tout ce remue-ménage « spatial » en Iran, cacherait des violations de sanctions imposées à la République Islamique, par la communauté internationale.

Pompeo revient à la charge

Ce mardi, Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo réitérait les accusations de Washington du week-end, quant aux essais spatiaux de l’Iran. Dans un communiqué, le secrétaire d’État américain, déclarait que les velléités de recherches spatiales de Téhéran étaient « dangereuses », et accusait l’Iran de perfectionner ses compétences en matière de missiles balistiques sous le couvert de lancement de satellite. Selon le secrétaire d’état, les essais ratés, quatre en tout depuis seulement un an, cacheraient des tests pour la maitrise de la technologie nécessaire pour lancer des ogives vers, bien entendu, les États-Unis et d’autres pays qui pourraient représenter des menaces potentielles pour la république islamique.

En 2018, déjà, Mike Pompeo avait déclaré dans un communiqué « Comme nous l’avertissons depuis un certain temps, les essais de missiles iraniens et la prolifération des missiles augmentent ». A ce moment-là encore, le secrétaire d’état avait tenu à mettre en garde la communauté internationale contre le risque accru que représentaient les recherches balistiques de Téhéran pour la sécurité mondiale. Et ce mardi encore, par M. Pompeo, Washington faisait savoir que pour lui « mise en orbite de satellites » et « tests balistiques » seraient des technologies facilement « interchangeables » parce qu’ « identiques ».