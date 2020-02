Mardi dernier, le président philippin Rodrigo Duterte confirmait son intention de résilier l’accord militaire liant son pays aux États-Unis. Aujourd’hui, le gouvernement américain dispose donc de six mois avant de quitter les lieux. Une décision qualifiée de relativement grave par l’ambassade américaine présente aux Philippines, ce qui a d’ailleurs poussé Trump à vivement réagir.

En conférence de presse, ce dernier a ainsi minimisé la décision du président Duterte, estimant que ce pacte militaire ne l’avait jamais vraiment préoccupé. Soucieux de prouver que Washington saura rebondir, ce dernier déroule, affirmant que la bonne nouvelle dans ce dossier, allait être l’importante rentrée d’argent puisque le Pentagone n’aura pas à dépenser quoi que ce soit afin d’entretenir ses troupes présentes sur place.

Trump se fiche de l’annonce de Duterte

Cette décision reste toutefois très symbolique. En effet, entre 1898 et 1946, les Philippines ont été une colonie américaine. Résultat, les deux nations ont noué des relations très fortes, aussi bien sur le plan culturel qu’économique et surtout, sécuritaire. Ainsi, depuis 1998 et la signature du Visiting Forces Agreement, les troupes américaines viennent légalement en aide aux forces philippines dans le cadre de mission et autres tâches à mener, afin de garantir la sécurité et l’ordre.

Russie et Chine, nouveaux alliés des Philippines

Connu pour ses multiples provocations et ses décisions houleuses, Duterte a souvent menacé de mettre fin au Visiting Forces Agreement. En outre, il a plusieurs fois ajouté qu’il envisageait de se tourner vers la Russie ou la Chine afin de garantir la sécurité du pays. Un véritable camouflet pour Washington qui voit ici ses deux rivaux idéologiques lui prendre le pas et imposer encore et toujours plus leur influence en Asie. Un argument mis en avant par les défenseurs du traité qui estiment que l’archipel aurait beaucoup de mal à tourner la page en cas de départ forcé des Américains.