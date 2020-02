La stratégie de la rhétorique, va-t-elle fonctionner ? En effet, le gouvernement américain a confirmé ce mardi, avoir déployé et ce, pour la toute première fois, une armée nucléaire W76-2, qualifiée de faible en puissance, à bord d’un de ses sous-marins. L’idée est ainsi de dissuader la Russie de faire de même en sortant les muscles.

L’information elle, a été confirmée par John Rood, le second du Pentagone, qui a directement accusé la Russie et les autres adversaires américains de vouloir prendre un avantage technologique, militaire et sécuritaire, par tous les moyens. Une sortie qui vient d’ailleurs confirmer le rapport de Washington dévoilé il y a quelques mois, pour qui Moscou est actuellement en train de travailler à la modernisation de son arsenal militaire. Résultat, 2.000 armes nucléaires tactiques seraient actuellement en préparation, menaçant directement les intérêts américains, puisque Washington dispose de bases un peu partout, mais également européen puis le Kremlin se trouve aux portes du continent.

Washington répond aux ambitions russes

Résultat, dès février 2018, la Maison Blanche a confirmé son intention de répondre aux menaces russes, en annonçant l’embarquement d’une cinquantaine de têtes militaires à puissance réduite sur plusieurs sous-marins. Si ces armes ne serviront probablement pas à mener une guerre, l’idée ici est surtout de montrer à Moscou que Washington veille au grain. Une technique de dissuasion qui provoquerait toutefois quelques maux de tête au gouvernement américain, qui n’est pas réellement serein en ce qui concerne la portée de son annonce.

Une stratégie efficace et pérenne ?

En effet, Moscou développe des armes nucléaires tactiques, dont la puissance reste bien évidemment inférieure à ce qui s’est fait lors des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. Toutefois, cela serait largement suffisant pour mettre la pression sur les Européens et les Américains qui se retrouvent à découvert face à la nouvelle puissance de frappe russe. La doctrine escalade-désescalade, qui consiste à faire usage d’une arme nucléaire limitée afin de pousser ses adversaires à la réflexion puis au retrait, pourrait ainsi avoir les effets escomptés, à moins que Washington ne décide de répliquer et d’annoncer le déploiement d’un arsenal nucléaire complet, à la puissance dévastatrice, non loin de la Russie.