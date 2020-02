Le distributeur américain du film, Neon n’a pas hésité à répondre à l’actuel locataire de la Maison Blanche suite à ses critiques sur la cérémonie des Oscars 2020. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, il s’est notamment exprimé sur les commentaires de Donald Trump lors d’un meeting de campagne pour sa réélection à Colorado Springs, dans le Colorado. Pour lui, c’est tout à fait normal que le président américain ne puisse pas comprendre ce film.

“Compréhensible: il ne sait pas lire”

« Compréhensible : il ne sait pas lire », a-t-il laissé lire dans sa publication sur le réseau social. Le président américain avait violemment critiqué la cérémonie des Oscars de cette année et n’avait pas caché sa déception sur la distinction qui avait été accordée au film Parasite, du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho.

On retient que le président américain n’a pas suivi le film qui a eu le mérite d’obtenir la récompense phare de Hollywood. Il ne s’est ainsi fondé sur aucun fait tangible pour critiquer la production.« On a assez de problèmes comme ça avec la Corée du Sud, comme sur le commerce, et pour couronner le tout ils leur donnent l’Oscar du meilleur film? », s’est-il exprimé.

Il préfère “Autant en emporte le vent”

« On pourrait nous ramener ‘Autant en emporte le vent’, s’il vous plaît? Tellement de super films… », ajoute-t-il. « Et le gagnant vient de Corée du Sud! Je croyais que c’était pour meilleur film étranger! Non! Est-ce que c’est déjà arrivé? » s’est-il interrogé.

Rappelons qu’avant d’obtenir les Oscars de cette année, Parasite avait été déjà récompensé par la Palme d’or au festival de Cannes et d’un Golden Globe.